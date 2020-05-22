شكرا لقرائتكم خبر عن الملل يعمل أكتر من كدة.. أوبرا وينفرى وزوجها يرتبان puzzle بالعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت حالة من العزل الذاتى على الملايين داخل منازلهم حول العالم بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى ظل حالة الإغلاق التى فرضتها أغلب دول العالم للحد من نمو الفيروس التاجى، يعانى البعض حالة من الملل، وهذا ما قامت به الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، حيث شاركت صورة لها مع زوجها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال ترتيبهم لعبةpuzzle .

وعلقت أوبرا على الصورة قائلة "لم أتخيل أبداً خلال مليون سنة أن أقوم بحل ألغاز في ليلة من أيام الأسبوع.. ولكن بعد شهرين في الحجر الصحي ، كان علينا أن نكتشف طرقًا مختلفة لقضاء الوقت معًا. لهذا السبب سيكون موضوع هذا الأسبوع الخاص بـ #YourLifeInFocus هو كيف يمكن أن تنمو العلاقات مع شخص مهم ، وعائلتك ، وأصدقائك ، والأهم من ذلك ، نفسك في هذا الوقت من الإبتعاد الاجتماعى .



اوبرا وينفري

وكانت استغلت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى مشاركتها فى الحفل العالمى "عالم واحد.. معا فى المنزل"، لتوجيه رسالة شكر ودعم للطواقم الطبية، وللتذكير بالمخاطر التى يتحملها هؤلاء فى مجال الصحة، والثناء على "أفعالهم الشجاعة" الظاهرة فى جميع أنحاء العالم.

وبدأت وينفرى رسالتها مستعينة بكلمات نيلسون مانديلا "إن الشجاعة ليست غياب الخوف بل الانتصار عليها"، مضيفة :"فى كل بلد، وفى كل قارة، شهدنا أفعال شجاعة استثنائية من الأشخاص الذين هم على الخطوط الأمامية فى هذه المعركة ضد فيروس كورونا، أقول لكم، لقد قدرنا جميعًا العاملين في مجال الرعاية الصحية. ولكن ليس بالشكل الكافى".