شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة شام الذهبى ترقص مع والدها على أغنية "بنت أكابر" لأصالة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت شام الذهبى ابنة النجمة أصالة بفيديو طريف لشقيقتها الصغيرة "أنجيلا" مع والدها أيمن الذهبى، وهى ترقص على أغنية "بنت أكابر" لأصالة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهر صوت والدها يقول لها "صارلك ساعة تسألى عن أصالة.. دى أصالة يلا ارقصى"، كما علقت شام قائلا "هذه أختى أنجيلا، ترقص مع أبى على أغنية أمى وأمها الجميلة .. عيد سعيد ملىء بحب صولا".



شام الذهبي

وعادت العلاقات بين شام ووالدها لطبيعتها نهاية العام الماضى، بعد انقطاع دام لسنوات بعد انفصال والدتها عنه، وفضلت الإقامة مع والدتها في مصر التي تزوجت المخرج طارق العريان.

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وكانت ظهرت الدكتورة شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، على غلاف مجلة Vogue Arabia لشهر مايو، بإطلاله جديدة لها وهي ترتدي "بالطو" باللون البني والقليل من الماكياج .

ونقلت المجلة تصريح من الذهبي، عن الوعد الذي قطعته لوالدتها لتنفيذه يوماً ما قائلة "وعدتها أن أبتكر لها يوماً ما شيئاً يحافظ على شبابها وجماله"، مضيفه "نجاحي يعود لإخلاصي تجاه أمي وحبي الجمّ لها، إذ كانت دوماً ملهمتي وقدوتي في الحياة".

وكانت شام الذهبى قد احتفلت، بعيد ميلاد والدتها النجمة أصالة نصرى، منذ أيام، ونشرت شام مجموعة صور لـ"تورتة" عيد الميلاد التى ستحتفل بها صولا فى هذه المناسبة السعيدة، التى ستشهد تغييرًا كبيرًا فى تجهيزات احتفالاتها بسبب قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت قد قررت النجمة السورية أصالة نصرى، الاحتفال بعيد ميلادها، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور، وشاركت صولا الجمهور احتفالها بهذه المناسبة السعيدة فى ظل قيود العزل المنزلى المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى حرمتها هذا العام من تنظيم حفل يحضره أفراد العائلة والأصدقاء.