شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صابرين تصاب بالسرطان فى أحداث الحلقة 28 من "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "ليالينا 80" للنجم إياد نصار وغادة عادل والذى يذاع طوال أيام شهر رمضان، إصابة "رقية" صابرين بمرض السرطان، وفى مشهد مؤثر لها مع جارتها وتجسده هبة عبد الغنى، أخبرتها رقية صابرين بتعرضها لمرض خطير وتوصيها ألا تخبر أولادها.

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وعلمت صابرين "رقية" بهذا المرض حينما تعرضت لحالة من التعب الشديد بعد مشاجرتها مع ابنها راضى محمد عادل وتركها للعمل.

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة كلًا من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسي.

وتدور أحداث "ليالينا 80"، في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.