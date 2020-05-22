شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة 28 "ليالينا 80".. هروب إياد نصار للخارج وعلاج ابنته على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 28 من مسلسل "ليالينا 80" بحالة من التعب الشديد أصابت رقية صابرين بعد مشاجرتها مع ابنها راضى - محمد عادل وتركها للعمل، بينما تبحث مريم - غادة عادل عن منزل للاستقرار به بعد ترك بيت شقيق زوجها.

وتعلم رقية - صابرين بإصابتها بمرض خطير وهو السرطان وتذهب مسرعة لجارتها وتخبرها بأمرها وتوصيها بعدم إبلاغ أبنائها، ويفتح جلال – خالد الصاوى مشروعا خاصا به داخل الحارة وهو مخبز حلويات وتعمل معه رقية – صابرين.

Advertisements

وتتوالى الأحداث بخروج هشام – إياد نصار من الحبس بعدما يتفق مع الشرطة بالإبلاغ عن العصابة التى تسببت فى خطف ابنته "رنا رئيس" جميلة والإيقاع بهم للقبض عليهم.

ويتم علاج جميلة – رنا رئيس ابنته على نفقة الدولة وبسبب كشف تعاونه مع الشرطة يهرب خارج البلاد، وعندما تعلم زوجته الأولى مريم - غادة عادل بذلك تذهب إلى شقيقه خالد الصاوى - جلال وتعطيه الأموال التى دفعها لعلاج ابنته لأنها حرام، وتخبره بأنها ستتزوج.

تدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينيات حتى الثمانينيات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث، وحول قضايا العملة والمخدرات، وكذلك الحياة الاجتماعية للأفراد ومشاكلهم الحياتية، والمسلسل من بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.