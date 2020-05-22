شكرا لقرائتكم خبر عن "خيانة عهد".. شهادة يسرا فى التحقيق بقضية حلا شيحة تقلب الموازين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل "عهد" يسرا الانتقام من أشقائها بعد مقتل ابنها هشام – خالد أنور، وفى الحلقة 28 من مسلسل "خيانة عهد" الذى يذاع يومياً فى شهر رمضان، أنكرت عهد - يسرا أقوال حلا شيحة - فرح فى التحقيق، بأنها اتصلت عليها لتعطل سيارتها، وأكدت يسرا - عهد فى النيابة أن حلا اشترت مركزا طبيا وسيارة فارهة ولا تعرف من أين حصلت على المال، وهو ما قد يجعل النيابة تثبت تهمة التجارة فى المخدرات على حلا شيحة.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.