شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دور الإرهابى فى الاختيار.. إسلام حافظ: عهد عليا أعرف ولادى قيمة جيش بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفنان إسلام حافظ فى تجسيد دور الإرهابى التكفيرى فى مسلسل "الاختيار"، والذى عبر عن سعادته الكبيرة للمشاركة فى مثل هذا العمل الذى يجسد بطولات الشهداء ورجال الجيش المصرى، مؤكدا أن الدور غير لديه الكثير من الأفكار.

وكتب حافظ عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "كلمتين وقفين فى زورى لازم أقولهم يمكن نار قلبى تبرد، أنا واحد من شباب البلد دى مكنتش أعرف قيمة جيش بلدى، تجربة الاختيار غيرت حاجات كتير جوايا، إحنا كنا أوقات كتيرة بنبقى قاعدين فى التكييف وبنشاور ونقول ده ينفع وده لأ، البلد لازم يحصل فيها كذا وكذا وكذا عشان تبقى أحسن بدون أى فهم أو وعى حقيقى".



اسلام حافظ

وتابع "الواحد بيكون ناسى إنه قاعد على كرسيه فى بيته وممكن فى نفس اللحظة يكون فيه رجالة بتموت عشانه، انا نفسى اشوف بلدى احسن بلد فى الدنيا، بس ده مش هيحصل من غير علم وشغل وتعب وعرق مش بالتنظير على فيس بوك، آخر حاجة عاوز اقولها بعد التجربه دى عهد عليا قدام ربنا انى هعرف ولادى بجد قيمة جيش بلدى، هكون مبسوط وانا بقولهم إن جزمة عسكرى جيش بلدى على دماغى من فوق، ربنا يرحم شهداءنا ويجمعنا بهم، إحنا كتير مبنخلصش وتحيا جمهورية مصر العربية".

وجسد الفنان إسلام حافظ شخصية "أبو سعد الجنوبى" أحد التكفيريين التابع لجماعة بيت المقدس، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، ويعرض على شاشة ON حصرياً، ونال إسلام إشادات عدة بسبب تمكنه من الدور والغل والحقد الذى قدمه في الشخصية، والتي أظهرت الكره الحقيقى من الإرهابيين لبلدنا الحبيبة مصر.