شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وأحمد مجدى وأحمد داوود بنفس القميص فى مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول النجم الظهور بكامل أناقته وشياكته أمام الكاميرا وخلال التصوير، لكن المفارقة هذا العام فى مسلسلات رمضان ظهور أكثر من فنان يرتدون نفس القميص ونفس اللون، وهم كريم فهمى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" وأحمد مجدى فى مسلسل "فرصة تانية" وأحمد داوود فى مسلسل لعبه النسيان"، و تم تجميع المشاهد لهم فى المسلسلات وتداولها على فيس بوك بعنوان مشترين القميص من محل واحد.

ويشارك النجم كريم فهمى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" من بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.



أما الفنان أحمد مجدى يشارك فى مسلسل " فرصة تانية" وهو معالجة محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



ويشارك الفنان أحمد داود فى مسلسل "لعبة النسيان" وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.



لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" .

