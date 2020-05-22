صبا مبارك لـ"الخليج 365": "أقضي فترة حجر صحي بعد عودتي من الإمارات للأردن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة صبا مبارك، إنها عادت إلى الأردن، بعدما قضت فترة كبيرة في الإمارات العربية المتحدة، عقب انتهاء تصوير دورها في مسلسل "حارس الجبل".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":

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"حاليا أنا في فترة الحجر الصحي في الأردن، بعد عودتي إليها عقب فتح الطيران".

من ناحية أخرى، أعربت صبا عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءتها على مسلسل "حارس الجبل"، المعروض ضمن السباق الرمضاني، والذي أعادها لتقديم عمل جديد يُضاف لرصيد أعمالها في الدراما البدوية.

مسلسل "حارس الجبل"، بطولة الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة، وخالد القيش.