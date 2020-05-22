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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشر المطرب أكمل رسلان، مقطع فيديو من مسلسل "حمادة عزو" للفنان يحيى الفخراني، ليعبر من خلاله عن حزنه على وفاة والدته، التي رحلت قبل ساعات.
وعلق أكمل، على الفيديو الذي طرحه عبر حسابه على انستجرام، قائلا: " أصعب إحساس في الدنيا.. ربنا يرحمك يا أمي".
وكان أكمل، أعلن عن وفاة والدته بنشر صورته معها، قائلا: "الدوام لله.. امي في ذمة الله.. ظهري انكسر يا أمي.. ادعولها بالمغفرة والرحمة".
وأضاف في تدوينة أخرى: "نسأل الله أن يجعل فقدانها في هذه الأيام المباركة شفيعا لها يا رب.. اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها".
كانت هذه تفاصيل خبر أكمل رسلان عن وفاة والدته: "أصعب إحساس في الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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