ميرنا وليد - بيروت - تزامناً مع عرض الحلقة الـ28 من مسلسل "​الإختيار​" الذي يعرض حالياً في رمضان ويقوم ببطولته الممثل المصري ​أمير كرارة​، الذي يؤدي شخصية قائد كتيبة 103 صاعقة، الضابط المصري ​أحمد صابر المنسي​، والذي يستشهد في هذه الحلقة، ضمن تجسيد لملحمة مربع البرث، بشمال سيناء، أطلق الفنان المصري ​أحمد جمال​ أغنية بعنوان "إحنا مش بتوع حداد"، عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".

الأغنية كلمات محمد طارق، ألحان أحمد جمال وتوزيع الهامى دهيمة و احمد حسام، ويقول مطلعها وقف هنا و افتح جميع كُتب التاريخ و أكتب و قول أبطال بتعشق أرضها و تضحى عادى بعمرها وسط الزهول صمت المكان فجر و أدان وصلوا حي على الحياه نده الوطن لبوا نداه ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته أكيد ينول".

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كانت هذه تفاصيل خبر إهداءً لروح أحمد المنسي وإحتفاءً بـ"الإختيار"..أحمد جمال يطرح "إحنا مش بتوع حداد"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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