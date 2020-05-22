خواكين فينيكس ينتظر طفله الأول من خطيبته روني مارا

ميرنا وليد - بيروت - بعد حوالي العام على الإحتفال بخطوبتهما، ينتظر الممثل العالمي ​خواكين فينيكس​ طفله الأول من خطيبته الممثلة العالمية ​روني مارا​.

وهذا ما كشف عنه مصدر لموقع "إنسايدر"، مشيراً إلى أن مارا قد تكون حامل في شهرها السادس، وتحاول إخفاء الأمر عن طريق الملابس الفضفاضة، مضيفاً أن الثنائي يقضيان وقتهما معا حالياً في الحجر الصحي بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ في لوس أنجلس انتظاراً لموعد الولادة.

ويُذكر أن خواكين تعرّف إلى مارا عام 2013 بعد عملهما معاً في فيلم "her"، قبل أن يرتبطا بعده بأعوام ويعلنا خطبتهما أيضاً عام 2019، ليصبحا من أبرز الثنائيات الرومنسية في هوليوود.

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