ميرنا وليد - بيروت - عمد الفنان الأسترالي من أصل لبناني ​ريتشي​ مؤخراً إلى إطلاق أغنيتين جديدتين الأولى بعنوان "The Other Side" والثانية "8 أشهر"، وذلك من أجواء الحجر الصحي بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

وعلى عكس موسيقى الإلكترو - بوب المعاصرة من اصداراته السابقة مثل "أنا لُبنانيٌّ" عام 2009، يقوم Richii بإنشاء موسيقى جديدة تُمثل طاقة المرحلة الحاضرة 2020 التي نحن بأشَّد الحاجة إليها.

وللخروج من الرثاء في ألبومه "Lost in a EP" الذي صدر العام الماضي، فإن "The Other Side" عبارة عن مزيج رقص يجلب جو من الإحتفال إلى غُرَف المُستَمعين للحصول على بعض من الراحة في هذا الوقت العصيب.

والأغنية الثانية "8 أشهر" مستوحاة من زمن الثمانينات، وتعتبركموجة جديدة تجذب أوتار القلب. يصف Richii هذه الأغنية بأنها من الطراز العصري كأغنية "Time After Time" لِسندي لوبر لعام 1983.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريتشي يطلق موسيقى جديدة تُمثل طاقة المرحلة الحاضرة 2020-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.