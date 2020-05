ريتشي يطلق موسيقى جديدة تُمثل طاقة المرحلة الحاضرة 2020-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عمد الفنان الأسترالي من أصل لبناني ​ريتشي​ مؤخراً إلى إطلاق أغنيتين جديدتين الأولى بعنوان "The Other Side" والثانية "8 أشهر"، وذلك من أجواء الحجر الصحي بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

وعلى عكس موسيقى الإلكترو - بوب المعاصرة من اصداراته السابقة مثل "أنا لُبنانيٌّ" عام 2009، يقوم Richii بإنشاء موسيقى جديدة تُمثل طاقة المرحلة الحاضرة 2020 التي نحن بأشَّد الحاجة إليها.

وللخروج من الرثاء في ألبومه "Lost in a EP" الذي صدر العام الماضي، فإن "The Other Side" عبارة عن مزيج رقص يجلب جو من الإحتفال إلى غُرَف المُستَمعين للحصول على بعض من الراحة في هذا الوقت العصيب.

والأغنية الثانية "8 أشهر" مستوحاة من زمن الثمانينات، وتعتبركموجة جديدة تجذب أوتار القلب. يصف Richii هذه الأغنية بأنها من الطراز العصري كأغنية "Time After Time" لِسندي لوبر لعام 1983.