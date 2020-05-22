كيم كارداشيان بجلسة تصوير جريئة بالأبيض-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء خضوعها لجلسة تصوير، تعود تحديداً ليوم 15 أيار/مايو الحالي.

وظهرت كيم في الفيديو بإطلالة جريئة وغريبة، إذ بدت مرتديةً بنطالاً مفتوحاً من الأمام، أظهر ملابسها الداخلية بشكل واضح، وحمالة صدر من الأعلى، وإتسمت الإطلالة كلها باللون الأبيض.

ومن ناحية أخرى، وخلال نصف ساعة، إستطاعت كيم بيع ملايين أقنعة الوجه المصنّعة من علامتها التجارية، حيث حصل المتابعون على مجموعة عصرية من أقنعة الوجه التي يمكن إرتداؤها وسط انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت كارداشيان عن الأمر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرةً إلى أنها تعمل حالياً مع شركائها المصنعين في لوس أنجلوس على تصنيع مجموعة جديدة ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل.

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