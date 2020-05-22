صورة قديمة صادمة لـ بثينة الرئيسي ومي العيدان تسخر منها

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للممثلة العمانية ​بثينة الرئيسي​ المقيمة في الكويت، إذ أعربوا عن صدمتهم للتغيّر الواضح في ملامح وجهها، متسائلين عن خضوعها لعمليات تجميل.

وبدورها نشرت العيدان الصورة عبر صفحتها الخاصة وأرفقتها بصورة حديثه لرئيسي أظهرت الفرق الكبير بينهما، وعلّقت بالقول:"بثينة الرئيس قبل وبعد..الله يعز الكويت..فرق السما من العما".

وبعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له العيدان بسبب هذا التعليق، قامت بحذف جملة "فرق السما من العما".

يشار إلى أن بثينة الرئيسي قد بدأت حياتها الفنية كمذيعة في التلفزيون العماني، إلى أن سافرت إلى الكويت من أجل الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية وشقت طريقها الفني من هناك، وكانت البداية عبر مسلسل (واو موتيل) عام 2005، بعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال سواء داخل الكويت أو خارجها، إلى جانب هذا فقد قدمت عدة برامج منها (يا هلا) و(يا ليلة دانة).