سيرين عبد النور تكشف عن رؤيتها للمرأة القوية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة لها من أحدث إطلالاتها ضمن برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" الذي تشارك في تقديمه حالياً في رمضان إلى جانب الفنان المصري أحمد فهمي.

وأرفقت الصورة بتعليق كشفت فيه عن رؤيتها للمرأة القوية بالقول:"المرأة القوية لا تلعب دور الضحية ‬ولا تثير الشفقة ‬ولا تشير بإصبع اللوم على احد ‬بل تقف وتحل مشاكلها بنفسها... شو رأيكن صح".

ومن ناحية أخرى، كانت إنتهت عبد النور وفريق عمل مسلسل دانتيل يوم أول من أمس من تصوير مسلسلهم الجديد "دانتيل" بعد أشهر من العمل المستمر ومواجهة الصعوبات بظل الظروف الصعبة التي مررنا بها .

واحتفل فريق العمل بإنتهاء التصوير بوجود المنتج جمال سنان وزوجته الممثلة ماغي بو غصن التي حرصت على الاحتفال معهم بانتهاء التصوير.

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