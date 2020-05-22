ميرنا وليد - بيروت - رغم الفترة الصعبة التي نعيشها حاليا لا يتوقف البوب ستار ​رامي عياش​ عن النشاطات الفنية والتحضيرات المقبلة، وهو خلال فترة الحجر المنزلي حضر اكثر من عمل جديدة من المنتظر اصدارها بالفترة المقبلة . ويتحضر رامي ايضا للعودة لتصوير مشاهده الخاصة بمسلسل 2020 التي كان قد بدأ بها من قبل .

وعلى صعيد آخر كانت قد دعت بلدية عاليه اللبنانية سكان المنطقة للبقاء في منازلهم على طريقتها الخاصة، والتي ميزتها عن غيرها. واختارت رامي عياش سفيرا لحملتها من خلال صوته وهو يغني "لبنان يا قطعة سما" عبر مكبرات صوت ضخمة، فسمعت الاغنية في المدينة كلها.

رامي عياش من أبرز الفنانين الذين غنوا للوطن والرومانسية والعديد من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- رامي عياش يستعد لتصوير مشاهد جديدة من 2020 وتحضيرات فنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.