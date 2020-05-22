هذه تفاصيل موعد دفن والد جهاد عقل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن ليلة أمس الموسيقي وعازف الكمان اللبناني ​جهاد عقل​ وفاة والده أحمد سعيد ونعاه بكلمات مؤثرة .

سيصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر في جامع الخاشقجي في بيروت اليوم الجمعة الواقع في 22 أيار ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء في بيروت. وبسبب الظروف الراهنة اتي تمر بها البلاد تقبل التعازي على الارقام التالية للموسيقي جهاد عقل : 03219255 او 03668223

إشارة إلى أن الراحل أحمد سعيد عقل كان من عشاق آلة الكمان هذه الآلة الموسيقية الصعبة، وكان يخبئ فيها لابنه جهاد ألواح الشوكولا حتى يدفعه إلى حبّها عندما كان جهاد طفلاً صغيراً، وما إن بلغ جهاد سنواته الخمس عام 1973 حتى بدأ بتلقينه أصول العزف بصورة جدية.

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