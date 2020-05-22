ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​الممثلة المصرية زينة​ عن ندمها من المشاركة في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ وعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، قائلةً:"أنا تعرضت للإصابة ورجلي اتفتحت.. وأنا الصراحة مش حابة الموضوع ولا الحلقة خالص.. ومش حابة أتكلم عليها عشان هما شالوا حاجات وأنا اتفهمت غلط في حاجات.. للأمانة أنا بحب الشعب المغربي جدا وبموت فيهم.. وهي الممثلة اللي كانت معاها مغربية وكانت بتتكلم بسرعة فطبيعي إني مفهمهاش زي لو حد اتكلم كويتي بسرعة أنا مش هفهم برده".

وأضافت خلال مداخلة لها ضمن برنامج "سراي":"لكن احنا لهجتنا كمصريين سهلة للكل عشان الوطن العربي إتربى على الأفلام والمسلسلات المصرية.. والحقيقة أنا رحت الحلقة دي عشان قالوا ليا إن ام بي سي بتفتح في المغرب.. وأنا بحب الشعب المغربي جدا وهما كمان من أكتر الشعوب اللي بتحبني.. وأنا رحت عشان خاطر الشعب المغربي وفي الآخر اتهاجمت عشان أنا مش بفهم لهجتهم وأنا مقدرة غيرتهم على بلدهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر زينة نادمة على مشاركتها في برنامج مقالب فيفي عبده لهذا السبب-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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