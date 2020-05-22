شاهد.. ميريام فارس وفيديو “للصبايا اللي قلبهن قوي”!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 12:57 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت انه مخصص “للصبايا اللي قلبهن قوي”.

وشرحت ميريام فارس في الفيديو كيفية قص الشعر المدرج،او degrade، داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى صالون التجميل والاستعانة بمتخصص.

وعلقت ميريام فارس على الفيديو كاتبة: “إذا عبالك تستقبلي العيد بلوك جديد ما إلك غير تقوي قلبك وتعملي التحدي”.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي ميريام فارس مع التحدي الجديد الذي أطلقته للفتيات، من أجل تجديد إطلالاتهن دون الحاجة للنزل من المنزل.