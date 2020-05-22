ياسر جلال بعد تعرضه لوعكة صحية: مش أسلوبي أستعطف حد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص الفنان المصري رامز جلال، على الإعلان عن الحالة الصحية لشقيقه الفنان ياسر جلال بعدما تعرض لوعكة صحية على الهواء، أثناء مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية.

ونشر رامز فيديو لشقيقة ياسر، عبر حسابه على إنستغرام، والذي ظهر من خلاله هو يقوم ببعض التمارين الرياضية في "الجيم المنزلي"، كنوع من التأكيد على تعافيه من أَي وعكة صحية، موضحًا أنه بصحة جيدة.

وقال "ياسر" خلال الفيديو : "كل سنة وأنتم طيبين أنا بشكر كل الناس اللي اتصلت عشان تطمن على صحتي، أنا كنت بعمل مداخلة على الاسكايب، وكنت بعد الفطار علطول ولسه واكل وبطني مليانة، واتكسفت إني أقول بطني مليانة بصراحة، والحمد لله قعدت أهزر في الآخر".

وتابع "أنا حبيت أقول كدة بس للناس تفكر إن أنا بستغل عطف حد، ده مَش استايلي ومش أسلوبي والحمد لله أنا معنديش أَي حاجة، الحلقة الثلاثين من الفتوة ضرب نار".

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وتفاعل الكثير من المتابعين مع حديث ياسر بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، حيث قال أحد النشطاء: "ما شاء الله ربنا بديلة الصحة ونشوفكم في عمل مع بعض"، وقالت أخرى: "الله يخليكم دايما في صحة جيدة أنت وياه والله لا يحرمنا منك يا رامز".

فيما علق البعض الآخر على أسلوب تمرين "ياسر" ، حيث قال أحد المتابعين له "ما شاء الله ولا تمرينة لعبتها صح شابوه ياسر".

وكان ياسر جلال تعرض إلى وعكة صحية مؤخرًا على الهواء أمس خلال لقاء عبر "سكايب"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

يذكر أن الفنان ياسر جلال يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل الفتوة، بطولة أحمد صلاح حسني، ومي عمر، ونجلاء بدر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، وهنادي مهنى، وأحمد خالد صالح، وليلى أحمد زاهر، ومها نصار، وأحمد جمال سعيد، وعايدة رياض، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.