عبد الله الطليحي يغضب داليا مبارك: بداياتك طقاقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحرج الإعلامي الكويتي عبد الله الطليحي المطربة السعودية داليا مبارك بسؤاله لها عن بدايتها الفنية وأنها كانت تعمل "طقاقة" بالأعراس بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار غضبها بشدة واصفة إياه بـ"المجنون".

وقال عبد الله الطليحي في بث مباشر مع داليا مبارك عبر سناب شات، "في بدايتك كنتي طقاقة وكان أي شخص يذكر بدايتك كنت تقولين لأ شو تعليقك"، لتسخر منه قائلة : "ما شاء الله هذا السؤال من نفسك ولا شو"، رافضة الإجابة علي السؤال قائلة :"أنا غنيت بجامعة اليمامة بالسعودية قدام الأمير".

ليقرر عبد الله الطليحي بمقاطعتها مرة أخرى، قائلا "بدي إجابة على السؤال أنتي بدايتك كانت طقاقة ما تتهربي"، الأمر الذي دفعها للانفعال قائلة "أنت مجنون أنت ولا شو مجنون صح أنت".

وكانت اشتعلت أزمة بين الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور والمطربة السعودية داليا مبارك بعد تغريدات متبادلة بين الثنائي على حساباتهما عبر "تويتر"، بعدما تعرضت الأخيرة لموقف محرج على الهواء خلال استضافتها عبر مداخلة في البرنامج الرمضاني "سهرانين معاكم بالبيت" الذي تقدمه الأولى برفقة الفنان أحمد فهمي على قناة "إم بي سي".

وكانت قد أخطأت سيرين عبدالنور في اسمها، فنادتها بـ"ديالا" بدلا من "داليا"، إلا أن الأخيرة لم توافق على خطأ سيرين وردت عليها خلال مداخلة بالفيديو مع البرنامج، وتعمدت لفظ اسمها بـ"نسرين"، بدلا من سيرين.

وخرجت سيرين عبدالنور عبر حسابها على "تويتر"، بتغريدة اعتبرتها داليا مبارك المقصودة بها، فأعادت تغريدها عبر حسابها الخاص بل وردّت بأخرى مماثلة، حيث كتبت "سيرين": "الصمت متعة في زمن الثرثرة .. #سيرين_عبد_النور"، في إشارة منها إلى أن الأمر أخذ أكبر من حجمه وأن ردّ داليا مبارك على الخطأ الذي وقعت فيه وإحراجها أيضًا لم يكن محل إعجابها وفق المتابعين.

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وعلى إثر إعادة داليا مبارك لتغريدة سيرين عبدالنور كان الجمهور بالمرصاد، وبدأت أحاديث بينهما حول من الغاضبة من الأخرى وكيفية الصلح بينهما.

وأكدت داليا مبارك في تغريدتها أن ما فعلته ما سيرين عبدالنور في ردها عليها كان بغرض المزحة إلا أن الأمر تحول لمزحة "بايخة" وفق تعبيرها"، فكتبت: "ساعات نمزح مزحة قصدنا منها نلطف الجو بعدين نكتشف إنها مزحة بايخة مالها طعم ولا لون وما كان لها داعي #تصير #كثير #عادي #بس #كورونا_طولت #احب_سيرين #سهرانين_معاكم_بالبيت".

وتدخلت المطربة هند البحرينية على خط الأزمة ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستغرام، وأرفقتها بتعليق مقتطف من مقولة للإمام الشافعي، تقول: "أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهـو فيـه ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه".

وأضافت هند البحرينية متوجهة بحديثها إلى داليا مبارك، بالقول: "صوتك يفرض عالكل بانك فنانة لا يختلف على جمال صوتها اثنين يا قلبي انتي".

ونفت هند البحرينية أن تكون سيرين عبدالنور هي المقصودة من حديثها، إذ قالت لمتابعيها ممن اتجهوا إلى أنها تقصد الإساءة للفنانة اللبنانية، إذ قالت: "لكل اللي طالعين فيها فالتعليقات وعاملين أنهم فاهمين ترانا ما نقصد الفنانة الجميلة سيرين ..سيرين فنانة محترمة عداها العيب".