ريهام سعيد لريم البارودي: هتفضلي ميتة ولا ليكي معنى وعايشة مؤذية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مجدداً الفنانة ريم البارودي، لقيام الأخيرة بنشر شائعة حول طلاق الأولى من زوجها، وهو ما نفته ريهام كلياً، مؤكدة أن مثل هذه الأمور التي وصفتها بـ"القذرة" لن تؤثر في عزيمتها واصفة ريم الباوردي بـ"المرحومة".

وقالت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي في إنستغرام: "علي فكرة للمرحومة اللي كانت عماله تتلزق فيا وعاملة صاحبتي دايرة تسأل الناس إذا كنت اتطلقت.. أنا عارفة انتي بتعملي كويس قوي زي اللي كنتي بتعمليه قبل كدة مع ضحاياكي بس الحاجات اللي انتي بتعمليها دي ماتنفعش في رمضان".

وأضافت ريهام: "ولا هتنفع بعد رمضان (وما هم بضارين من أحد إلا بإذنه)، متطلقتش ومش هتطلق يا حبيتي بإذن الله بطلي بس الحاجات دي عشان بتتقلب علي أصحابها طلاقي مش هيحسن من حياتك في حاجة هتفضلي زي إنتي ميتة ولا ليكي معنى وعايشة مؤذية".

وكانت العلاقة بين الفنانة المصرية ريم البارودي وزميلتها الإعلامية ريهام سعيد شهدت توترًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث انفجرت الأزمة بينهما على العلن.

بدأت القصة حين لاحظ رواد مواقع التواصل بأن ريهام لم تترك أي منشور للفنان أحمد سعد عبر حسابه في "إنستغرام"، إلا ووضعت علامة إعجاب عليه، وهو الأمر الذي أثار دهشة بين المتابعين خاصة أنها هاجمته وانتقدته أكثر من مرة سابقًا، ولكن البعض فسّر ما تفعله ريهام بأنها محاولة لإثارة غيرة وغضب ريم البارودي وهي طليقته السابقة.

وقبلها لاحظ جمهور الثنائي إنهاء صداقتهما على "إنستغرام" واتهام ريهام سعيد بمحاولة التقرب من أحمد سعد.

على خلفية هذه المناوشات غير المعلنةن نشبت حرب كلامية بين البارودي وسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيل صوتي لريم تشن خلاله حربا كلامية ضد ريهام سعيد.

وظهرت البارودي في فيديو عبر ستوري حسابها طالبت فيه مسؤولي صفحات السوشال ميديا المهتمة بنشر أخبارها ومتابعيها بعدم الانسياق وراء أي أزمات أو الرد على أحد في أي خصومة.

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وقالت البارودي في الفيديو: "أرجوكم ما تردوش على المرضى النفسيين والحرب اللي بتتعمل.. أرجوكم ما تردوش وما تزعلوش وما تضايقوش.. عشان إذا خاصم فجر.. وكل واحد بياخد على قد نيته.. خلينا نرد بشغلنا.. بحبكوا قوي".

ولم تكتف ريم بذلك، بل قالت صراحة: "أنا برقبة ريهام سعيد.. بتقارن مين بمين يا أهبل.. كده هعتبرك أهبل بالنسبة لي.. بص يا حبيبي ولا تستفزني ولا استفزك بس متعملش نفسك صاحب حد وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها.. ولا أي حاجة وأنا راضية كدة.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد".

وتابعت وهي تتحدث مع شخص بجانبها: "والنبي ابعتلها الفويسات، وحياة مرض أمك عندك.. بتدافع عن مين يا حبيبي.. مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. عيب أما تقول عذر أقبح من ذنب.. انا بعمل فورورد للأخبار مش محتاجة إنك تقولي الكلمتين دول".

كما قامت ريم البارودي، بكتابة ستوري لديها عبر "إنستغرام"، قالت فيه: "فيه شخص اسمه خالد حاول يصالحني وعشان أنا قولت خيركم من بدأ بالسلام والصلح صالحته لكن طلعت غلطانة عشان هو وزميلته اللي مش شغالين في أي حته بقيت أنا شغلتهم.. استغفر الله العظيم".

من جانبها، نشرت الإعلامية ريهام سعيد تسجيلات صوتية مسربة من ريم البارودي تعاتب فيه أحد الأشخاص لدفاعه عن سعيد، وكتبت الإعلامية: "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ..اللهم نور بصيرتنا جميعًا .. الشماتة والمعايرة بقله الرزق.. إخس بجد إخس".

كما نشرت ريهام مقطع فيديو قصير عبر حسابها على إنستغرام، بإحدى فقرات برنامجها الموقوف، علقت فيه على سبب غدر من عاشروهم الذين قاموا بأكل "العيش والملح" معهم، بعدما قامت الفنانة ريم البارودي بسبها.

ووضعت ريهام سعيد، عنوانًا للفيديو الذي نشرته "اتعلموها بقي" في إشارة غير مباشرة إلى أزمتها مع ريم البارودي.

وقالت ريهام في الفيديو:"في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع مش أكتر.. مش عشان يكون في بينكم عشرة.. وترجع ناس تسأل باعني ليه أو باعتني ليه ما هي جعانة".