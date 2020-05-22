محمود حميدة يكشف أسراره مع "الغسالة"

القاهرة – لايف ستايل
حلّ الفنان محمود حميدة، ضيفا على برنامج mbc trending، ليتحدث عن كواليس مشاركته في فيلم الخيال العلمي "الغسالة"، مؤكداً أنه يسأل المخرج عما يريده منه بالضبط
وأضاف أنه يتعامل مع كل الأفلام المعروضة عليه بطريقة واحدة، ألا وهي جودة السيناريو أولاً.
وتابع: "الأول أشوف السيناريو.. وبعد كده أشوف المخرج عاوزني أنا تحديداً في السيناريو ده ليه؟ إذا مجاوبش على السؤال ده مبشتغلش معاه ولو مقالش إجابة تقنعني مبشتغلش معاه".
وقال حميدة عن تعاونه مع المخرج عصام عبد الحميد الذي يخوض تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال فيلم "الغسالة": "حسيت إني بتعامل مع مخرج كبير، وسعيد إني أتعاون مع المخرج الصغير الكبير جدا عصام عبد الحميد".
يذكر أن محمود حميدة يخوض منافسات الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة ويشاركه في البطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.
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