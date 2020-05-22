سيرين عبد النور تكشف كواليس ما حدث على الهواء مع داليا مبارك

بعد الضجة التي أحدثها عدم لفظها اسم الفنانة السعودية داليا مبارك بالشكل الصحيح ضمن حلقة من برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" ورد الأخيرة عليها، خرجت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن صمتها وأوضحت ما حدث.

وقالت في لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 إنها أخطأت في لفط الاسم بسبب شعورها بالتعب.

وكشفت أنها حضرت إلى الاستديو في التاسعة صباحاً فيما أجريت المقابلة عند الساعة الثانية فجراً. وأضافت: "اسمي كنت ناسيتو" مع الإشارة إلى أنها كانت تشعر بالإرهاق مع تأثير الرموش الاصطناعية وقلة النوم وأن هذا منعها من قراءة الاسم بالشكل الصحيح.

وتابعت أنها تعرف النجمة السعودية وتحبها وأنها تقدمت منها بالاعتذار المباشر. وعرض خلال التقرير مقطع يظهر محادثة جانبية بين الفنانتين في الكواليس، حيث أعربت النجمة اللبنانية عن أسفها.

وتعليقاً على قول داليا إنها كانت تمزح، اعتبرت سيرين أن المزاح لم يكن واضحاً، مشددة على أن الأمر انتهى وأن الناس يبحثون عن مادة للتسلية في ظل الملل الذي يعيشونه. كما لفتت إلى أنها قبلت اعتذار زميلتها.

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وأثار فيديو المقابلة اهتمام الكثير من المتابعين، إذ حقق أكثر من 67 ألف مشاهدة وأطلق الكثير من التعليقات التي دافع فيها بعض المتابعين عن سيرين فيما أعلن آخرون مساندتهم للفنانة السعودية.

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