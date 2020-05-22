داليا مبارك توصف بـ مغنية أعراس

أحرج الإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي الفنانة السعودية داليا مبارك بسؤال طرحه عليها خلال مقابلة أجراها معها عبر البث المباشر.

وأشار في السؤال إلى ما يحكى عن أنها كانت في بداياتها "طقاقة" اي مغنية أعراس. وفي ردها نفت ذلك وقالت: "من كيسك السوالف؟"، لافتة إلى أنها بدأت حياتها كمطربة وأنها وقفت على مسرح جامعة اليمامة وغنّت أمام الأميرة عادلة.

وأصر مقدم البرنامج على السؤال وبدا أن هذا أزعجها إذ توجهت إليه بالتعليق: "مجنون إنت؟ مو صاحي؟" قبل أن تواصل كلامها. إلا أنه قاطعها وأعاد طرح السؤال نفسه ما استفزها ودفعها إلى تكرار التعليق.

وأثار هذا الموقف ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وتفاوتت الآراء بين الدفاع عن الفنانة وانتقاد ردة فعلها.

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ويشار إلى أن موقفاً مماثلاً حدث بين النجمة السعودية والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أثناء حلول الأولى ضيفة على برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" الذي يعرض على شاشة MBC1 حيث أخطات سيرين لفط اسمها ما دفعها إلى الرد بالمثل.

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