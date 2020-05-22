مي العيدان تكشف صورة لطليقة أبو هشيمة وأم ولديه

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها على "إنستغرام"، صورة لامرأة أشارت إلى أنها طليقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وأم أولاده.

وأثارت الانتباه بتعليقها على شكلها إذ أثنت على جمالها وكتبت: " لأول مرة صورة طليقة أحمد أبو هشيمة الأولى وأم أبنائه. المشكلة تخصص مزز ".

وأحدثت بهذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين علقوا على زيجات أبو هشيمة وعلى شكل الطليقة. وفي المقابل انتقد بعضهم الإعلامية مشيرين إلى أنها تتدخل في شؤون الآخرين بطريقة مبالغ فيها.

ويذكر أن صوراً أخرى انتشرت في وقت سابق لابني رجل الأعمال الذي بدأت تسلط عليه الاضواء مجدداً على إثر إعلان زواجه من النجمة المصرية ياسمين صبري.

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ويشار إلى أن الأخيرة أحدثت ضجة بعدما نشرت على حسابها على التطبيق صورة لها وهي تجلس في طائرة خاصة رأى الكثيرون أنها ملك لزوجها. وجاء في الكثير من التعليقات أنها تزوجته لأنه يمتلك ثروة طائلة واستعادوا تصريحها ضمن برنامج "رامز مجنون رسمي" عن أكثر ما أعجبها في أبو هشيمة حيث قالت "بيضحكني"، علماً أنها أشارت في وقت لاحق إلى أنه تم اجتزاء كلامها.

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