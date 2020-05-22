الراحل مصطفى متولي في ظهور نادر مع ولديه

نشر حساب "روتانا سينما" على "إنستغرام"، صورة نادرة جمعت الفنان الراحل مصطفى متولي وولديه في طفولتهما. ولفتت أنظار الكثير من المتابعين الذين أعربوا عن أسفهم لرحيل الممثل المبكر كما طرح الكثيرون السؤال: من منهما الفنان عمر مصطفى متولي؟

ويشار إلى أنهما ابنا شقيقة الفنان عادل إمام، علماً أن الناشطين تناقلوا مؤخراً صورة أخرى قديمة التقطت لها ولمتولي في يوم خطوبتهما.

وظهرا فيها فيما يضع الخاتم في إصبعها وإلى جانبهما الممثل القدير وذكّرت المتابعين بالكثير من المواقف المضحكة التي جمعت الممثلين في أعمال مسرحية عدة وخصوصاً في مسرحية "الواد سيد الشغال" التي شاركا فيها إلى جانب الفنان الراحل عمر الحريري والفنانة رجاء الجداوي.

وعرضت المسرحية للمرة الاولى في العام 1985 وشاركت الفنانة سوسن بدر في عروضها الأولى قبل أن تعتذر عن المتابعة لتحل محلها الفنانة مشيرة اسماعيل بدور زوجة متولي. واستمرت العروض بعد ذلك لمدة 8 سنوات. ويذكر أن أعمالاً أخرى جمعت إمام ومتولي ومنها "رسالة إلى الولي" و"بخيت وعديلة" و"المنسي" و"الإرهابي" و"بودي جارد" و"الزعيم".

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