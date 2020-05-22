شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عزت: "دورى فى الاختيار صعب لدرجة أنا نفسى اتخضيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان ياسر عزت، إن دوره فى مسلسل الاختيار كان من أصعب الأدوار معلقًا: "أنا نفسى اتخضيت من الدور وعملى شخصية سلمى المحاسنة"،وأضاف ياسر عزت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، قناة dmc ، إن دوره فى المسلسل كان محرض على قتل الشهيد أحمد المنسي.

وأشار ياسر عزت، إلى ان أى ممثل قام بأى دور فى مسلسل الاختيار يعتبر شرف كبير، مؤكدًا أن جميع الممثلين فى مصر كانوا يريدون الاشتراك.

وأوضح ياسر عزت، أن كل الشخصيات الموجودة فى المسلسل له أصل وجميعها حقيقية، وأغلبها لديه معلومات على الإنترنت، لافتا إلى أنه ذاكر دوره فى مسلسل الاختيار و ظل يبحث عن معلومات عن سلمى المحاسنة، وظهر الدور بهذا الشكل الذى نال إعجاب الجميع.

يجسد الفنان ياسر عزت دور التكفيرى "سلمى المحاسنة" فى مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، والذى يعرض ضمن السباق الرمضاني علي شاشة أون.

وقال الفنان ياسر لليوم السابع، "تم ترشيحي للدور من خلال المخرج المنفذ للمسلسل وكذلك مخرج الوحدة الثانية خيري سالم ، وقد سعدت بهذا الترشيح، لأنه دور مختلف، وبدأت البحث عن الشخصية الحقيقة للتكفيري سلمى كى أستطيع معرفة تاريخ الشخصية فهو شخص تكفيري ويعتبر الرجل الثانى في جماعة بيت المقدس ، وله تاريخ طويل مع التكفيرين.

Advertisements

بدأت أفكر في كيفية تقديم مثل هذه الشخصية ووجدت أنه لابد أن يكون شخصا بسيطا وليس متكلفا فالتكفيرين في النهاية بني أدمين مثلنا، لذا قصدت ألا يشمئز منه الناس عند رؤيته، وأضاف لم أتوقع ردود الأفعال نحو الشخصية ولكن يعود هذا النجاح لفضل الله علي.

واسترسل ياسر أتابع كل التعليقات علي السوشيال ميديا، فهناك الكثير من الأفيهات التي توجد ضمن التعليقات علي شخصية سلمي وشخصية توفيق الذي يقدمه الفنان ضياء عبد الخالق ، وسعدت بتلك التعليقات التي أثبتت أن دور الشرير ليس بالضرورة أن يكرهه كل الناس ، فهناك الكثير من الفنانين العظماء الذين قدموا أدوار شريرة ولم يكرههم الجمهور مثل عادل ادهم ، و استفان روستي ، توفيق الدقن ومحمود المليجي

وأنهى حديثه قائلا أنه سعيد للتعاون مع الفنان أمير كراره فهو يكن له كل التقدير والإحترام ، لأنه فنان عظيم يقدم أعمالا مميزة ينتظرها الجميع وإختياره لأعماله هو سر مايميزه.