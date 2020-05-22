شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى فى صورة مع أولاده: وجودهم كل شىء فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم اللبنانى عاصى الحلانى أن أولاده أصبحوا كل شىء فى حياته، وأن الحياة أصبحت بهم أجمل، وذلك فى صورة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مع أولاده الوليد، ماريتا ودانا الحلانى





ونشر الحلانى، الصورة التى جمعته بأولاده، عبر إنستجرام وصحبها بتعليق: "أحلى صباح مع أصبح وجودهم كل شىء فى حياتى، وسلام من القلب لمن بهم الحياة أجمل".



الحلانى

وقبل أيام من انتهاء شهر رمضان المبارك طرح المطرب اللبنانى عاصى الحلانى دعاء "يا سامعًا"، الدعاء من كلمات الشاعر اللبنانى نزار فرنسيس.

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ومن ناحية أخرى يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.

وكان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، أثار الجدل مؤخرا بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز"، فى مرحلة "الصوت وبس"، لكنه علق قائلا: "صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب فى نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا: "ممكن تشارك السنة الجاية".