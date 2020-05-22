شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز: كنت أتعامل مع يسرا بالنظرة فى "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج سامح عبد العزيز مخرج مسلسل "خيانة عهد" عن سعادته بنجاح المسلسل مع الجمهور والنقاد، رغم أنه كان قلقا فى بداية الأمر لانشغال الجمهور بمسلسلات أخرى فى بداية الشهر، وأكد أن العمل الجيد يفرض نفسه وأنه سعيد بأن المسلسل لحق بركاب الترندات.

وأشار عبد العزيز إلى أن ما أسعده هو التعامل مع الفنانة القديرة يسرا التى كانت تفهم ما يطلبه من نظرة العين، وأن خبرتها ونضجها وحسها الفنى ساعده فى إنجاز العديد من المشاهد، ووجه عبد العزيز الشكر لشركة الإنتاج التى وفرت لهم كل الإمكانيات وكل فريق العمل ونجوم العمل الذين كانو غير عاديين وكاتب العمل أحمد عادل الذى سيكون له مستقبل مبهر فى العمل الدرامى، أما من أصعب المشاهد قال مشهد المشرحة حيث جميعنا تأثرنا وانتابتنا حالة من البكاء وخرجنا من هذا المود بصعوبة.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين.