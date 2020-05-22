شكرا لقرائتكم خبر عن عشتم أسودا ومتم أبطالا.. هند صبرى ومها أحمد وأحمد كرارة يحيون أبطال البرث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم الفن بمصر والعالم العربى الإشادة بحلقة الأمس من مسلسل "الاختيار" التى شهدت ملحمة كمين البرث، مهنئين أبطال المسلسل بالعمل الرائع، والترحم والإشادة بأبطال ملحمة البرث الحقيقين، مؤكدين أنهم عاشوا ورحلوا أبطالا يدافعون عن أرضهم.

وكتبت الفنانة هند صبرى "طوبى لمن عرفكم فى الدنيا ومن يجاوركم الآن فى الجنة.. عشتم أسودا ومتم أبطالا.. الحلقة 28 من الاختيار هزت مشاعر العرب كلهم. شكرا أمير كرارة وبيتر ميمى وباهر دويدار وبالطبع الشركة المتحدة وتامر مرسى وكل من ساهم فى هذه الملحمة..رحم الله كل شهيد ضحى بروحه من أجل وطنه".



هند صبري

ومن جانبها كتبت الفنانة مها أحمد "ماذا بينك وبين الله يا منسى عشان يخلينا ندعيلك كدا كل يوم فى رمضان ؟! إيه اللى بينك وبين ربنا عشان الأطفال اللى عمرها ما شافتك تبقى حافظة اسمك وبتردده كبطل وأسطورة بعد استشهادك بسنين".

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وتابعت "إيه اللى بينك وبينه عشان أسر وعائلات عربية قبل المصرية تبكى عليك وتدعيلك بالرحمة فى ليالى الشهر الكريم.. هل هى النية ولا الإخلاص ولا إيه ؟! علاقتك بربك كانت عامله إزاى وفيه إيه كمان وكمان مانعرفوش عن أخلاقك وعظمتك وبطولتك؟.. عارفين إن اللى بيحبه ربه بيحب فيه خلقه، فإذا كان ربنا خلى حب خلقه ليك بالشكل دا، تبقى أنت والله فوزت فى الدنيا والآخرة".

ولختتمت كلامها قائلة "حقيقى لم يجعل الله لك من اسمك نصيباً، دا خلد اسمك فى التاريخ وفى قلب كل مصرى وعربى حر يا منسى لست بمنسى، أنت مثال وقدوة.. يا ترى كان غيه اللى بينك وبين ربك يا منسى".



مها أحمد

أما الفنان أحمد كرارة شقيق النجم أمير كرارة، كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا "شكرا لكل صناع العمل، قدرتم توصلو للعالم كله يعنى إيه الجندى المصرى خير أجناد الأرض، وقد إيه الإرهاب أوسخ وأقذر ناس على الأرض.. رحم الله شهداء مصر".