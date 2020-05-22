متابعة بتجــــــــرد: عايدت النجمة اللبنانية مايا دياب شقيقتها غرايس بكلمات مؤثرة من خلال صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”.
وتوجهت مايا إلى غرايس في هذا اليوم المميّز برسالة جاء فيها: “اليوم مش بس عيدك، متل هاليوم صار عندي أخت ورفيقة وسند وتغيرت كل حياتي بوجودك.. قد ما احكي عنك قليل اسمحيلي اشكرك ع كل لحظة أنت فيها حدي ودعمتيني وما تركتيني بشكر الله ع نعمة وجودك بحياتي وبتمنالك الصحة وتحققي كل شي بتتمني عقبال المية لأختي وحبيبة قلبي غرايس”.
ومن المعروف أن غرايس ترافق مايا دياب منذ سنوات في مختلف نشاطاتها الفنية، كما وتعتبر الصديقة الأقرب إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تعايد شقيقتها بكلمات مؤثرة: أشكر الله على نعمة وجودك في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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