متابعة بتجــــــــرد: شاركت المصممة جيهان علامة، زوجة السوبر ستار راغب علامة، متابعيها على إنستغرام بتفاصيل المؤامرة الّتي حيكت مع بعض الرجال ضد إبنها خالد لمفاجأته بطريقة مميّزة في عيد ميلاده.
وفي التفاصيل، يظهر في الفيديو المنشور مجموعة رجال وهم يقتحمون المنزل وينادون بنبرة عالية “ضهار يا رجّال يا خالد”، طالبين منه الخروج إلى الشرفة.
وبدل أن يقع شجار بينهم، خرج خالد علامة ليجد من يغنّون ويعزفون له، وأوضحت جيهان علامة ما حصل فكتبت: “ابتكرت هذا السيناريو بنفسي، فيديو طريف لأحتفظ به في الذاكرة في يوم ميلادك خالد علامة. أهنئك أيضاً لمناسبة التخرج الذي تزامن مع عيد ميلادك. أمنحك قلبي لأنك جعلتني سعيدة وفخورة. شكراً لأنك أتحت لي هذه الفرصة السعيدة يا حبي”.
وكان راغب علامة قد عايد نجله خالد من خلال رسالة نشرها عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي وجاء فيها:”حبيب روحي وحياتي خالد… هاليوم رقص قلبي رقصة فرح، وبعدها عم تزيد سعادتي أنا وعم شوفك عم تكبر قدامي وتصير رجل قد المسؤولية، بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ.. كل عام وانت الفرحة اللي بيكبَر معها قلبي وبتزيّن عمري وأوقاتي، عيد ميلاد سعيد”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – مؤامرة ضد نجل راغب علامة.. من اقتحم منزله؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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