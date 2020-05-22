ديمة بياعة ترد على منتقدي صورها الحميمة مع زوجها بطريقة غير متوقعة

متابعة بتجـــــــــرد: لفتت الفنانة السورية ديمة بياعة الأنظار بالتصريحات التي أطلقتها خلال حلولها ضيفة عن بعد على البرنامج الذي يقدمه الفنان سيف الدين السبيعي على شاشة قناة “لنا”.

وردت في الحلقة على العديد من الأسئلة التي ترتبط بحياتها الخاصة وعلاقتها مع زوجها المغربي أحمد. وعن الاختلاف في البيئة الاجتماعية بينهما قالت إنها اصبحت مقربة إلى حد كبير من الثقافة المغربية، لافتة إلى أن أحمد أكثر قرباً من الثقافة السورية.

وكشفت أن الأخير لم يعش في المغرب وأنه كان يقيم في الإمارات محاطاً بالكثير من الأصدقاء السوريين والفلسطينيين. وتابعت انها لم تكن تعرف في البدء أنه مغربي.

وردت على الانتقادات التي توجه إليهما بسبب الصور الحميمة التي يظهران فيها بين الحين والآخر مشيرة إلى أنها لا ترى في هذا ما هو مستغرب لأن أحمد هو زوجها وليس صديقها. واعتبرت أنه لا مشكلة في صور القبلة على الخد وأنه على الناس الانفتاح. كما توجهت إلى المنتقدين بالقول إن عليهم اعتبار تلك الصور مشهداً من فيلم مصري قديم.