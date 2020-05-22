أحلام تتألق باطلالة ساحرة في أحدث صورها

متابعة بتجــــــــرد: انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا للنجمة الإماراتية أحلام يبدو أنها من جلسة تصوير جديدة لم تكشف عنها نجمة الخليج الأولى سابقًا.

وظهرت أحلام في الصور بإطلالة شابة مميزة جدًا، إذ اعتمدت الشعر القصير المتموج وأطلت بملامح ناعمة جدًا.

وأما أكثر ما أثار انتباه المتابعين، فهي تنورتها ذات التصميم الفريد والتي بدا وكأنها صنعت من قماش البطانيات أو الأغطية الشتوية. وعلّق المصوّر الخاص بأحلام على الصور قائلًا: “هاي احد اللبسات اللي لما جفته قلت ف خاطري ولّيه الله يستر بتلبس لنا ام فاهد لحاف عساس انه فستان واهيه بعد ما شاء الله تفهم تعابير وجهي اول ما جفته قالت لي لا معليك باللبس يطلع حلو. .بس طلع حلو”.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.