تاليا تلفت الأنظار بشبابها رغم مرور السنوات

متابعة بتجـــــرد: استعاد عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المكسيكية تاليا ظهر فيها تغيير طرأ على شكلها في الآونة الأخيرة.

وبدا أن الصورة التقطت لها بعد تغيير لون شعرها حيث صبغته بلون غريب أقرب إلى الزهري. وهو ما أثار استغراب الكثير من المتابعين، معربين رغم هذا عن إعجابهم بجمالها رغم التقدم في العمر ومرور سنوات طويلة على مشاركتها في عدد من أكثر الأعمال التلفزيوني شهرة.

على إثر هذا تناقل الناشطون صوراً أخرى للفنانة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث يتابعها أكثر من 6 مليون شخص وبدت فيها بإطلالات مميزة جداً. ورأى الكثيرون أنها ما زالت شابة وأنها ربما لجأت إلى تقنية الفوتوشوب لأن السنوات لم تترك أثراً كبيراً على ملامحها بحسب رأيهم.

ويذكر أن الفنانة المكسيكية اشتهرت منذ سنوات في العالم العربي، من خلال أدائها دور البطولة في مسلسلات تمت دبلجتها إلى اللغة العربية وأبرزها “ماريا مارسيدس” وماريا ابنة الحي” و”روزاليندا”. واعتبرت في حينها رمزاً من رموز الأنوثة والجمال بالنسبة إلى الكثيرات.