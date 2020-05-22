مانويل نوير مع بايرن ميونخ حتى نهاية موسم 2023

متابعة بتجـــــــــرد: جدد نادي بايرن ميونخ عقد حارس مرماه ومنتخب ألمانيا مانويل نوير حتى نهاية موسم 2023 . وقال كارل هاينتز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ “الفريق سعيد ويشعر براحة بتجديد عقد مانويل حتى 30 حزيران 2023، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقائدنا”.

وانضم مانويل نوير البالغ عمره 34 عاماً إلى بايرن قادماً من شالكه في 2011 ونال معه لقب الدوري في آخر سبعة مواسم بالإضافة إلى لقب كأس ألمانيا في أربع مناسبات ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. وفاز بايرن 2-0 على أونيون برلين يوم الأحد الماضي في استئناف الدوري بعد توقفه في مارس آذار بسبب أزمة فيروس كورونا وهي أول بطولة كبرى لكرة القدم في أوروبا تفعل ذلك.

ويتصدر الفريق البافاري الذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت بعد غد السبت المسابقة برصيد 58 نقطة متقدماً بأربع نقاط على بروسيا دورتموند قبل مواجهتهما يوم الثلاثاء المقبل.