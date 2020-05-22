متابعة بتجـــــــــرد: جدد نادي بايرن ميونخ عقد حارس مرماه ومنتخب ألمانيا مانويل نوير حتى نهاية موسم 2023 . وقال كارل هاينتز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ “الفريق سعيد ويشعر براحة بتجديد عقد مانويل حتى 30 حزيران 2023، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقائدنا”.
وانضم مانويل نوير البالغ عمره 34 عاماً إلى بايرن قادماً من شالكه في 2011 ونال معه لقب الدوري في آخر سبعة مواسم بالإضافة إلى لقب كأس ألمانيا في أربع مناسبات ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. وفاز بايرن 2-0 على أونيون برلين يوم الأحد الماضي في استئناف الدوري بعد توقفه في مارس آذار بسبب أزمة فيروس كورونا وهي أول بطولة كبرى لكرة القدم في أوروبا تفعل ذلك.
ويتصدر الفريق البافاري الذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت بعد غد السبت المسابقة برصيد 58 نقطة متقدماً بأربع نقاط على بروسيا دورتموند قبل مواجهتهما يوم الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مانويل نوير مع بايرن ميونخ حتى نهاية موسم 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.