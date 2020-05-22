شخص مجهول الهوية في صورة جينيفر لوبيز يثير الرّعب

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متابعة بتجــــــــرد: أثارت صورة سيلفي نشرتها النجمة العالمية جنيفر لوبيز في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بمنزلها، رعب متابعيها بعد ظهور وجه شخص مجهول الهوية في خلفية الصورة.
وفي التفاصيل، شاركت JLO صورة استعرضت فيها بطنها المقسمّم وجسدها الممشوق والمشدود من داخل منزلها في ميامي، لكن لاحظ متابعوها وجه رجل خارج النافذة من خلفها كان يبدو وكأنه يرتدي قناعاً على فمه الأمر الذي رجّح نظرية وجود متسلسل أو خاطف.
وبعد تحقيق أجراه موقع E! كُشفت هوية الرجل في الصورة، ويقول مصدر مقرّب أن أليكس رودريغيز خطيب JLO كان يجري مكالمة Zoom في نفس الوقت الذي كانت تلتقط فيه الصورة، وبالتالي فإن الوجه في صورة جنيفر لوبيز هو في الواقع الرجل الذي كان رودريغيز يدردش معه في مكالمة الفيديو.
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