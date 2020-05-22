هاتف كلوب يكشف بديل صلاح وماني في ليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بشكل شخصي في محاولات إدارة ناديه لإيجاد بديل مناسب للثنائي الهجومي الخطير محمد صلاح وساديو ماني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.



ليفربول ارتبط اسمه أكثر من مرة ببعض المهاجمين الذي يرغب في ضمهم لتعويض الرحيل لمحتمل لصلاح أو ماني، وأيضا في ظل سعي المدرب لتجديد دماء الخط الأمامي لفريقه.

هاتف كلوب

صحيفة "لو سبورت 10" الفرنسية قالت إن كلوب يرى مواطنه تيمو فيرنر مهاجم فريق ريد بول لايبزيج ومنتخب ألمانيا، البديل الأنسب والأقرب للثنائي صلاح وماني في الخط الأمامي للفريق.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن المدرب الألماني تدخل بشكل شخصي في مفاوضات ضم فيرنر، من خلال الاتصال به هاتفياً لإقناعه بالقدوم لملعب أنفيلد.

رغبة كلوب الملحة لضم فيرنر تأتي بسبب تحضيره لرحيل أحد الثنائي محمد صلاح أو ماني عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بحسب الصحيفة.



فيرنر يقضي واحداً من أفضل مواسمه أوروبيا وفي الدوري الألماني، حيث نجح في تسجيل 21 هدفاً وصناعة 7 في 26 مباراة بالبوندسليجا، فضلا عن إحراز 6 أهداف وصناعة 5 في 11 مباراة ببقية المسابقات.





هاتف كلوب

الصحيفة الفرنسية ذاتها نشرت في أبريل/نيسان الماضي، أن كلوب قام بالاتصال بوالد كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا بطل العالم. لإقناعه بانتقال نجله لقلعة أنفيلد.

ويعتبر مبابي من الأهداف الرئيسية للعديد من أكبر أندية أوروبا هذا الموسم، ومن أبرزها ريال مدريد الإسباني، بينما يعمل الفريق الفرنسي على الإبقاء عليه في ظل رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة لبرشلونة الإسباني.

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الحديث عن رغبة ليفربول ضم مبابي، جاء بعد إشادة واسعة من المهاجم الفرنسي بالفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا، إذ قال: "ما يقدمه ليفربول الآن - في يناير/كانون الثاني الماضي - هو أمر رائع، هم مثل آلة، يجعلون كل شيء يبدو سهلاً وهو ليس كذلك، هناك حالة من التركيز، يلعبون كل 3 أيام ويفوزون".

مبابي حذر "الريدز" في وقت سابق من أن منافسيهم سيشاهدونهم ويرغبون في إيقافهم، مشدداً على أن نجاح كتيبة كلوب في تحقيق عدد متتال من الانتصارات يظهر مدى عظمتهم.





رحيل ماني وصلاح

تبقى مسألة رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني أمرا لا يمكن استبعاده بشكل نهائي، خاصة بالرجوع إلى أن اسم صلاح ارتبط في أوقات سابقة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

مصدر مقرب من صلاح قال لـ"العين الرياضية" إن ريال مدريد كان مهتما بالفعل بضم اللاعب في موسمه الأول مع ليفربول الإنجليزي، وأنه لم يكن عرضا رسميا، بل فقط حديث بين أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الملكي مع وكيل اللاعب رامي عباس.

لكن المصدر أكد رغبة صلاح في البقاء في ليفربول، على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل، علما بأن تعاقده مع النادي ينتهي في عام 2023.

على الجانب الآخر، كانت تقارير إسبانية أكدت الموسم الماضي إعجاب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالسنغالي ساديو ماني بعد تألقه في الموسم الماضيوتتويجه هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفاً مناصفة مع صلاح وبيير إميريك أوباميانج لاعب أرسنال، وكذا تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع الريدز.



