مخرج "رحى الأيام" متهم بالتحيز ضد النجوم السعوديون

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن مشاكل تترات المسلسلات لن تتوقف، إذ أصبحت تتكرر كثيرا وبشكل جعل عدد من النجوم يظهر ويشتكي، ويجد المنتجين والمخرجين أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليه، وذلك بسبب الخلافات التي تظهر على ترتيب وضع أسماء النجوم في تتر المسلسل، باعتباره جزء لا يتجزأ من العمل الدرامي.

وفوجئ جمهور مسلسل "رحى الأيام" الذي يعرض على قناة الكويت بتقديم أسماء كويتية جديدة أو ذات خبرة قليلة على أسماء نجوم سعوديين شاركوا في المسلسل ويملكون الخبرة العرضة في التمثيل، وقد لاحظ الجمهور ذلك وطالبوا المسؤولين عن العمل بإيضاح الأمر.

وشن إعلاميون سعوديون نقدًا لاذعًا، وألقوا باللائمة على المخرج الكويتي حمد النوري، ووجهوا له الإتهام بأنه فضّل أبناء جلدته على غيرهم.

وظهرت أنباء عن استياء عدد كبير من النجوم الذين اجحف حقهم في تتر المسلسل، مع أنهم يقودون البطولة المطلقة كالفنان السعودي القدير علي المدفع وماجد مطرب فواز ومريم الغامدي، إلا أن ذلك لم يظهر إعلاميًا.

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"فوشيا" تواصلت من النجم ماجد مطرب، الذي حاول جاهدًا عدم إثارة مشكلة تغطي على النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وتصدره الكثير من الترندات في الخليج، وقال في تصريح خاص: "أنا متأكد أن المخرج المحب للجميع حمد النوري لم يقصد التقليل من شأن أحد، ويبدو لي أن فكرة التتر انقسمت إلى جزأين، جزء لنجوم الكويت وجزء لنجوم السعودية، وهذا الشيء أساء الفهم لدى الكثير والأهم هو نجاح المسلسل".

حقق "رحى الأيام" حجم متابعة كبير فى كافة دول الخليج باعتباره يؤرخ ويكشف جانبًا ‏مهمًا فى تاريخ المنطقة والكويت والهجرات القادمة إليها من دول الجوار فى أوائٔل القرن ‏الماضي وحتى الستينيات، وكيف انصهر الجميع فى بوتقة واحدة مع التنوع فى لهجات ‏منطقة الخليج العربي من نجدية وزبيرية وقصيمية وكويتية أصلية وما حدث بينهم من ‏مزج أنتج لهجة معاصرة ذات أصول عريقة.‏

المسلسل بطولة نخبة منوعة من أشهر نجوم الخليج منهم جاسم النبهان، علي المدفع، ماجد مطرب، مريم الغامدي، ‏نور، مشاري البلام، طارق النفيسي، محمد الحملي، عبدالله الخضر، أحمد العونان، ‏عبدالإمام عبدالله، شيلاء سبت، والطفل أحمد بن حسين.