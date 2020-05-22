شكرا لقرائتكم خبر عن العبقرية.. آسر ياسين يشيد بكاملة أبو زكرى بعد انتهاء تصوير بـ100 وش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النجم آسر ياسين، المخرجة كاملة أبو زكرى بـ"العبقرية والمايسترو"، وذلك بعد انتهاء تصوير مسلسل "بـ100 وش"، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث نشر ياسين، صورة تجمعه بكاملة، وعلق عليها "العبقرية والمايسترو.. كاملة أبو ذكرى مخرجة بـ100 وش .. شكراً .. وأكيد عندى كلام كتير جداً عن الإنسانة الجميلة ديه مش هايكفى البوست".



آسر ياسين وكاملة أبو ذكرى

وكانت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين، احتلت المركز الأول بقائمة الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل"، حيث تم البحث عليها أكثر من 10 آلاف مرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل منذ حلقاته الأولى، وحتى قرب انتهائه، بسبب القصة وخفة ظل جميع أبطاله، والتى جعلت الجمهور يرتبط بهم ارتباطا شديد.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.