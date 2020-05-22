شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا عن دورها فى "البرنس": العشق الممنوع فرع الشرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة روجينا عن دور فدوى التى تؤديه فى مسلسل "البرنس"، وعلاقتها بشقيق زوجها الذى يقوم بدوره الفنان محمد علاء، حيث شبهته بمسلسل "العشق الممنوع"، ونشرت فيديو مجمع معه عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه "العشق الممنوع فرع الشرابية.. إيه اللى هيحصل يا عمرى".



روجينا

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وبدأت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، بمشهد لـ"نجية" والدة "فتحى"، أثناء رؤيتها لـ "فدوى" زوجة ابنها "فتحى" أحمد زاهر فى أحضان أخيه "ياسر"، واصطحبتها لداخل إحدى غرف المنزل، واتهمتها بخيانتها لزوجها "فتحى"، لكنها لم تحرك ساكنا وكذبتها وهددتها بأنها من الممكن أن تتخلص منها بمنتهى السهولة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.