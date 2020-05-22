شكرا لقرائتكم خبر عن فركش بـ100 وش.. نجوم العمل يعلنون انتهاء التصوير بمشهد كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نجوم مسلسل "بـ100 وش" انتهاء تصوير المسلسل، بمشهد كوميدى يجمع النجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين والفنان الكوميدى إسلام إبراهيم، ونشرته الفنانة نيللى كريم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والمشهد يدور بين سكر وعمر عن أشهر جملة من المسلسل: "Hey Sugar ..... Hey Omar"، بينما يظهر إسلام إبراهيم القائم بدور حمادة قائلا "فركش".

كما نشر الفنان مصطفى درويش فيديو لانتهاء التصوير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يظهر به العاملين فى المسلسل وهم يرقصون على أغنية التتر "مليونير"، معلقا "فركش بـ100 وش".

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.