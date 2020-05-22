شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز عن الاختيار: ربنا شرفنا بأن نكون جزءا في جهود تخليد ذكرى الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد عز، الذى جسد شخصية البطل خالد على موسى، أحد أبطال كمين البرث، عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل الاختيار، مؤكدا "ربنا شرفنا بأن نكون جزءا صغيرا فى تخليد ذكرى هؤلاء الأبطال الذين سوف نظل نتذكرهم ونحفظ أساميهم وأشكالهم حتى يوم الدين.



عز مع البطل خالد على موسى

ونشر عز، صورة لأبطال وشهداء ملحمة البرث الحقيقيين، أتبعا بالآية القرآنية: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.. صدق الله العظيم ".



عز

وأضاف عز: "اللى فى الصور دى هما الأبطال وهما اللى هنفضل فاكرينهم وحافظين أساميهم وأشكالهم ليوم الدين، إحنا فى الاخر ممثلين، شرفنا ربنا بأننا نكون جزء صغير جدا فى تخليد ذكرى العظماء دول، اللى حصل فى البرث نفتخر بيه كمصريين ويطمنا ليوم الدين إن البلد ربنا بكرمه وحفظه جعل منها رجال أمثالهم يحموها ويحموا أرضها وناسها وشرفها".

وتابع عز: "شكرا رجال قواتنا المسلحة.. شكرا شركة سينيرجى الاستاذ تامر مرسى، شكرا د. بيتر ميمى، شكرا أستاذ فتحى إسماعيل، شكرا د. باهر دويدار، شكرا النجم أمير كراره، شكرا كل كرو العمل بكل أقسامه، شكرا زمايلى واخواتى اللى مثلت جنبهم، وأخيرا ألف مليون شكر للبطل اللى اتشرفت إنى أمثل شخصيته.. البطل خالد على موسى، والحمد لله رب العالمين ورحم الله شهداءنا".

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابى ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

وفى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، وريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.