شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنوعت دراما رمضان 2020 بين الخيال العلمى والكوميديا والأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميزت الدراما المصرية فى رمضان 2020 بالتنوع الملحوظ فى المحتوى المقدم، حيث تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا وكذلك الأكشن دراما والرومانسى والتاريخى ولأول مرة تقدم الدراما المصرية الخيال العلمى، ولاسيما أن هذا التنوع يصب فى صالح الجمهور الذى يجد أمامه وجبة فنية دسمة وزخم فنى كبير.

فمن الدراما الكوميدية التى قدمت فى رمضان مسلسل بـ 100 وش بطولة نيللي كريم وآسر يس، وقد لاقي المسلسل نجاحا كبيرا حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدى شعبى، وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماما عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، حيث تجسد دور سكر وهى نصابة محترفة يتم النصب عليها من قِبل عمر "آسر يس" نصاب محترف أيضًا لتدخل فى صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

المسلسل بطولة نيللى كريم آسر يس، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، علا رشدي، اسلام ابراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، وتأليف أحمد وائل وسيناريو وحوار عمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.

وهناك أيضا الدراما التاريخية التي قدمت من خلال مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال والذى تدور أحداثه قبل مائة عام من الآن، وتدور حول عصر الفتوات فى حى الجمالية ويناقش المسلسل بعض الأخلاقيات التى تربى عليها المصريون منذ أكثر من مائة عام، وكذلك بعض العادات والتقاليد، كما يقدم العلاقات الاجتماعية بين الأب وابنته والزوج وزوجته والأم وابنها.

المسلسل بطولة مى عمر ، ياسر جلال ، أحمد صلاح حسني ، دياب ، أحمد خليل ، رياض الخولي ، مها نصار ، عزوز عادل ، ليلى أحمد زاهر ،هنادي مهني ،ضياء عبد الخالق ، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسن المنباوى.

ونجد أيضا الدراما الوطنية والتى جسدت قصة حياة أحد الشهداء العظماء وهو مسلسل "الاختيار" حيث يدور المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء وقد إلتف حوله الكثير من الجمهور حيث ينمي المسلسل الحث الوطني لدي المشاهد.

المسلسل من بطولة أمير كراره ، أحمد العوضي ، دينا فؤاد ، سارة عادل ، أحمد فؤاد سليم ، محمود حافظ ومن تأليف باهر دويدار ، وإخراج بيتر ميمي .

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ولأول مرة تقدم الدراما المصرية مسلسلات الخيال العلمي، في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف والذي يدور أحداثه بعد ١٠٠ عام من الأم ، ويحكي عن المهندس زين االذي يبحث عن حل لأزمة الطاقة التي يتعرض لها البشرية ويظهر له إنسان آلي منتسخ مما يغير أحداث كل شيء ، ويتناول أيضا التطور التكنولوچي الكبير الذي سيحدث.

المسلسل بطولة يوسف الشريف ، عمرو عبد الجليل ، سهر الصايغ ، أحمد وفيق ، ناهد السباعي ، سارة عادل ، ومن تأليف عمرو سمير عاطف ، وإخراج ياسر سامى.

ولم تخلو الدراما من المسلسلات الرومانسية حيث نجد مسلسل " ونحب تاني ليه " حيث تدور أحداثه حول غالية التي تنفصل عن زوجها في أولي حلقات المسلسل وتقع في الحب بعد ذلك وتواجههم الكثير من المشاكل التي يحاولوا التغلب عليها حتي يحاول طليقها الرجوع إليها مرة أخري من خلال خدعة .

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز ، شريف منير ، كريم فهمي ، سوسن بدر ، كارولين عزمي ، اسلام جمال ، ومن تأليف عمرو محمود يس ، وإخراج مصطفي فكري .

وكذلك قدمت دراما الأكشن من خلال مسلسل " البرنس " للنجم محمد رمضان ، حيث تدور أحداثه حول إحدي العائلات التي يتوفي والدهم ويتولي أخوهم مسئولية الجميع الامر الذي يرفضه إخوته ويحاربه حيث يحاولوا قتله وينجحوا في قتل زوجته وإبنه ، ويسجنوه وبعد أن يخرج من السجن يقرر الانتقام منهم .

المسلسل بطولة محمد رمضان ، أحمد زاهر ، روجينا ، إدوارد ، نجلاء بدر ، سلوي عثمان ، وتأليف وإخراج محمد سامي .