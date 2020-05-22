شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ولطيفة عن أبطال ملحمة البرث: رجال شرفاء دافعوا عن الأرض والعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت ردود الأفعال التى تشيد بحلقة الأمس من مسلسل الاختيار، مستمرة بين أبناء الوسط الفني، حيث حرص الفنانون أنغام ولطيفة التونسية وأحمد السعدنى وسامح حسين، عبر حساباتهم على أنستجرام، بتهنئة أبطال المسلسل بالعمل الرائع، والترحم والإشادة بأبطال ملحمة البرث الحقيقين، مؤكدين أنهم رجال شرفاء دافعوا عن الأرض والعرض والدين الحق.





وقالت النجمة أنغام: "رجال دافعوا عن الأرض والعرض والدين الحق، منسى الأسطورة، جيش مصر أبطال، تحيا مصر"، بينما قالت الفنانة لطيفة التونسية: "الأرض والعرض لها رجالها الشرفاء المؤمنين بالواحد الأحد، شهادة تقدير واحترام لكل من ساهم فى العمل التاريخى الاختيار".



أنغام

وكتب الفنان أحمد السعدنى: "فى الجنة يا شهيد ومفيش كلام يوصف الإبداع والعظمة، ألف شكر لزمايلى اللى عملوا المجهود الجبار في العمل الرائع ده.. الاختيار"، بينما قال الفنان سامح حسين: "اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الحق، اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الوطن، اللهم ألحقنا بهم أو أجعلنا معهم، اللهم احفظ مصر وجيشها وشرطتها وأهلها".

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابى ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.



أحمد السعدنى

وفى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.



سامح حسين

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، وريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.