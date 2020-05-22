شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى مشيدا بأمير كراره فى الاختيار: فنان عبقرى وانتحارى فى إبداعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان القدير محمود البزاوى، بالنجم أمير كراره، وأدائه فى مسلسل الاختيار وتجسيد شخصية العقيد أركان حرب أحمد منسى، مؤكدا أنه ممثل وفنان وعبقرى ونجم وانتحارى فى إبداعاته، ورفع من قيمة كل فنان مصرى.





ونشر البزاوى، عبر حسابه على تويتر، صورة جمعته مع كراره، صحبها بتعليق: "ممثل وفنان وعبقرى وبطل ونجم وانتحارى فى إبداعك، يا عظيم يا بطل مصر والعرب، حققت اللى نفسنا فيه ورفعت من قيمة كل فنان مصرى، هافتخر بأنى فنان بيك، هافتخر انى وقفت قدامك فى يوم من الأيام، هافتخر بأنى صاحبك يا أمير الفن المصرى والعربى".

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وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض عن آخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، وريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.