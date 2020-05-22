5 أفلام لأول مرة على روتانا سينما في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تعرض قناة روتانا سينما كل مساء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت مصر، في فترة العيد، فيلما جديدا، يُعرض لأول مرة.

أول ايام عيد الفطر المبارك، وفى تمام العاشرة مساء تعرض روتانا سينما فيلم "عندما يقع الإنسان فى مستنقع أفكاره فينتهى به الأمر الى المهزلة"، والفيلم من بطولة الفنان الكوميدي بيومي فؤاد.

وتستمر العروض الأولى في ثاني ايام عيد الفطر مع الفيلم الكوميدي "فص ملح وداخ" بطولة عمرو عبدالجليل، صفية العمري، دينا محسن "ويزو وغيرهم وتأليف كريم الحسيني وإخراج تامر بسيوني، وتدور أحداث الفيلم حول لعنةً تصيب أحد المسارح المهجورة والذي كان من المفترض أن يؤول لبكري "عمرو عبدالجليل"، الذي حينما يكتشف أمر اللعنة ويحاول إبطالها تحل عليه اللعنة وتتوالي الأحداث.

Advertisements

أما ثالث أيام العيد، يلتقي جمهور روتانا سينما بنجوم فيلم "يجعلو عامر" مع أحمد رزق، المطربة بوسي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نرمين ماهر وآلاء كوشنار، وتدور أحداث الفيلم حول عامر الشاب المعقد نفسيا، الذى يطلق زوجته ثلاث مرات، ويبحث عن حلول لإعادتها لعش الزوجية.



وفي رابع أيام العيد، تقدم روتانا سينما لجمهورها فيلم "سمكة وصنارة" تأليف محمد كرار وإخراج طارق عبد المعطي، وبطولة كريم قاسم، أمير صلاح، نجم فريق بلاك تيما، وميس حمدان.



وفي خامس أيام العيد، سيكون مشاهدو روتانا سينما على موعد مع أحدث أفلام المخرج الكبير يسرى نصرالله "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي تدور أحداثه فى عالم الطهو والأفراح الشعبيه المبهج.

الفيلم بطولة نخبة من كبار النجوم منهم ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة.