تراند اليوم : هجوم على "ديمة بياعة" بسبب "الصور الحميمة" .. ورد مفاجئ. منها

رفضت الممثلة السورية ديمة بياعة، الانتقادات التي تتعرض لها بسبب صورها "الحميمة" مع زوجها التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال مقابلة مع الفنان سيف الدين السبيعي على شاشة قناة "لنا"، ردت "ديمة" على الانتقادات التي توجه إليهما بسبب الصور الحميمة التي يظهران فيها بين الحين والآخر.

وقالت إنها لا ترى في هذا ما هو مستغرب، لأن الصور التي تظره فيها مع زوجها وليس صديقها.

Advertisements

وشددت على أنه لا مشكلة في صور القبلة على الخد، وأنه على الناس الانفتاح، ودعت منتقديها إلى اعتبار أن تلك الصور مشهد من فيلم مصري قديم.

من جهى أخرى، قالت الممثلة السورية، إنها اصبحت مقربة إلى حد كبير من الثقافة المغربية، كون زوجها مغربيًا، فيما أشارت إلى أنه بدوره أكثر قربًا من الثقافة السورية.

وقالت إن بحكم عمله في الإمارات ومخالطته لفلسطينيين وسوريين كثيرين فهو يعرف العادات السورية، وذكرت انها لم تكن تعرف في البدء أنه مغربي.

