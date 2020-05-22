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ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية ريهام عبد الغفور من طفولتها.
وكانت عبد الغفور قد نشرتها سابقا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي عبد الغفور ومكشفت وقتها عن عشقها منذ الصغر للشعر القصير، وأنها أحبت أن تعود لهذا اللوك، ولذلك قامت بقص شعرها قبل فترة، وأكد لها الأصدقاء أنه يليق بها.
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من جمهورها، وخاصة أنها نادراً ما تنشر صور من طفولتها، وحصلت على عدد كبير من التعليقات التي أثنت على شكلها، وقالت إنها لم تتغير منذ الطفولة.
كانت هذه تفاصيل خبر خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت ممثلة مشهورة.. بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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